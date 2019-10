Versiones de Uribe y Cepeda se enfrentarán en la Corte

Sobre estas visitas, dijo la Corte, Cepeda no excedió sus competencias parlamentarias al recopilar la información sobre casos que son “del mayor interés público” y que su intermediación para buscar beneficios jurídicos para los presos a cambio de su colaboración se explica por el trabajo que el senador ha realizado como defensor de derechos humanos.

El magistrado Barceló tiene un capítulo en este caso. No solo por ser el investigador que puso a Uribe de denunciante a investigado. También por enfrentamientos públicos que ha tenido con el exmandatario. Uno de ellos luego de que el expresidente publicara en twitter: “Magistrado José Luis Barceló, Presidente de la Corte Suprema, mi investigador, TRANSCRIBO SIN COMENTARIO (SIC): Mientras Álvaro Uribe no esté en la cárcel no habrá reforma a la justicia”.

La respuesta de Barceló fue: “el senador Uribe se inventó ese torticero y mentiroso mensaje. Nunca he hecho tal afirmación. No entiendo cómo y para qué se inventa semejante afirmación”.

Más allá de ese episodio, desde su despacho se han dado filtraciones del caso. Uribe asegura que fue el mismo magistrado y agrega que este habló con un grupo de periodistas sobre la inminencia de la condena en su contra. Además, mientras presidía la Sala de Instrucción #2, fue considerada legal, por la Corte Suprema de Justicia, una interceptación telefónica a Uribe, que en principio era para el representante Nilton Córdoba (ver radiografía). Fueron más de 200 horas en las que también se encuentran conversaciones del congresista Álvaro Hernán Prada. Pese a que es claro que la escucha no era para el exmandatario, como no había sucedido nunca, fue avalada como prueba.

El argumento no tiene precedentes: “Obedeció a un hallazgo imprevisto e inevitable”, como señala el oficio 36791 de la Sala de Casación Penal, firmado por Martha Liliana Triana, oficial mayor.