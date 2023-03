“Yo no lo crié”: las evidencias que muestran que Gustavo y Nicolás Petro sí hacían política juntos

No obstante, este lunes aclaró que “nadie ha dicho que no haya responsabilidades políticas”, al tiempo que sostuvo que vive “con dolor esta situación, como cualquier padre” y que no hará más declaraciones al respecto. En ese sentido, arreció en su tesis de que no pudo acompañar la crianza de su hijo al estar en la insurgencia y militar en la guerrilla del M-19.

“La primera imagen que tengo de mi infancia, de mi niñez, fue al lado de mi papá en una manifestación de las que él está acostumbrado a hacer. Podía tener cuatro, cinco, seis años (...) he crecido siempre con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas, en todas las campañas, siempre al lado de él, en las tarimas organizando”, señaló Nicolás Petro.

Otra fue la lectura que dio a las declaraciones de Petro la senadora María José Pizarro, quien se reconoció como “hija de la insurgencia” y manifestó que ello no fue excusa para que no fuera formada en valores: “Soy hija del comandante general del Movimiento 19 de abril (Carlos Pizarro), mi padre estuvo en la clandestinidad. No estuvo conmigo, ni mi madre. Eso no fue excusa para no formarme en valores”.

Desde la familia materna de Nicolás Petro también hubo reacciones. Adriana Burgos, prima del diputado, defendió que fue “muy bien criado por personas intachables: su mamá (Katia Burgos) y abuelos maternos”, y que al hacer política con el Jefe de Estado le correspondía a él “enseñarle buenas prácticas, guiarle y aconsejarle desde su experiencia. Qué forma tan olímpica de lavarse las manos (...) políticamente él es su ejemplo”.