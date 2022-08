Hace 15 días, Jorge Andrés se levantó a las 4:30 de la madrugada, levantó a su hijo de nueve años, tomaron un desayuno y esperaron en la puerta. A las 5:30 a.m. fueron recogidos en una camioneta blanca y llevado hasta un hangar del aeropuerto Olaya Herrera.

Pero las imágenes y las noticias de los horrores que viven los migrantes que se atreven a cruzar el Darién, lo hicieron recapacitar, y una noche en una de las pensiones en las que dormía pensó que no quería arriesgarse ni arriesgar la vida de su hijo, entonces optó por recoger los 10 millones y comprar el paquete turístico que le ofrecieron por una cadena de WhatsApp tras la recomendación de un amigo.

Difícil controlar

En videos conocidos por este diario, se ven a varias personas abordar aviones dentro del aeropuerto Olaya Herrera. Cada uno de estos registros muestran el paso a paso de una ruta que, dicen los migrantes, es nueva para ellos. También hay fotografías en las que ciudadanos con pasaportes extranjeros posan frente a las pistas y corredores del aeropuerto Olaya Herrera.

En una de las grabaciones, un migrante le pregunta a un ayudante de una aeronave que si tendrán algún problema, y este le contesta que “puede quedarse tranquilo porque hasta al Policía sabe” del negocio. Después se ven otras imágenes del despegue y aterrizaje. En uno de estos registros, se ve la matrícula HK 4114G en el ala de un avión en el que viajan cuatro personas, al parecer migrantes.

EL COLOMBIANO buscó en la página de la Aerocivil los dueños de la aeronave identificada con esta matrícula, pero en la búsqueda no hubo resultados, razón por la cual no pudo contactarse a sus dueños para preguntarle por este tipo de vuelos. En el aeropuerto manifestaron que no podían dar información sobre la empresa dueña de la avioneta.