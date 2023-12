Ahora, la madre de Jhackson busca el respaldo de las autoridades colombianas para que le ayuden a traer el cuerpo de su hijo a su país natal y darle el último adiós, de acuerdo con el mencionado medio.

“A mí me gustaría pedirles, especialmente al presidente o a la Cancillería, que me apoyen, que no sean indiferentes ante esta situación tan difícil que estoy viviendo. Estoy totalmente desesperada, sin saber a dónde ir, a quién acudir. Que, por favor, me ayuden a que finalmente el caso de mi hijo sea resuelto”, expresó la mujer.