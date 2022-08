3:53 p.m. | Roy Barreras: “Y aquí en Colombia esa movilización social se convirtió en poder. Gracias a la paz y a pesar de la guerra. Por eso venimos hoy también a defender ese legado de la paz. Y venimos a decirle al ELN ¡dejen las armas! El triunfo de Gustavo Petro es la prueba de que la violencia política no tiene ninguna justificación, el camino es la Paz y es ahora”.

3:54 p.m. | Roy Barreras: “ Y a los narcos les decimos en aras de una paz total: ¡Dejen de matar! No habrá ánimo en el Congreso para avanzar en nuevas formas de sometimiento a la justicia si siguen asesinando líderes sociales, ambientales y policiales”.

4:10 p.m. | Durante el receso los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper se apartaron de la zona dispuesta para los invitados especiales y se pusieron a hablar. En la conversación no participó el exmandatario César Gaviria, quien se apartó de su parte de la tarima.

4:30 p.m. | Gustavo Petro pronuncia su primer discurso como presidente : “Llegar aquí indudablemente implica recorrer una vida. La vida inmensa que nunca se recorre sola. Aquí está mi madre, Clara, nada existiría en mi mente en este momento sin ella. Aquí está mi padre, Gustavo, caribeño, aquí están mis hermanos Adriana y Juan que me aguantan”.

4:39 p.m. | Gustavo Petro: “La paz es posible si desatamos en todas las regiones de Colombia el diálogo social, para encontrarnos en medio de las diferencias, para expresarnos y ser escuchados, para buscar a través de la razón, los caminos comunes de la convivencia. Es la sociedad toda la que debe dialogar sobre cómo no matarnos y sobre cómo progresar”.

11:50 a.m. | El presidente electo, Gustavo Petro y el canciller designado, Álvaro Leyva, sostuvieron un encuentro con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, invitado a la ceremonia de posesión de esta tarde.

Además, la chaqueta de Pizarro es un homenaje a las mujeres del Pacífico y el rostro de su padre fue hecho por mujeres y hombres tejedores en un taller. En la parte inferior del atuendo se lee el mensaje: “Que la lucha por la paz no nos cueste la vida”.

11:33 a.m. | La tradición silletera estará presente en la posesión de Petro. Cuatro silleteros de Santa Elena y 32 silletas engalanarán la ceremonia en la Plaza de Bolívar.

11:00 a.m. | Cientos de personas ya están llenando los alrededores de la Plaza de Bolívar para presenciar la posesión presidencial de Gustavo Petro.

10:45 a.m. | Con flores fue adornado el Congreso de la República para la ceremonia de Cambio de Mando que arrancará a las 3:00 de la tarde de este domingo.

10:30 a.m. | Así está la Plaza de Bolívar, que esta tarde será el escenario de la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vicepresidenta de Colombia, respectivamente.

10:19 a.m. | El presidente saliente, Iván Duque, asistió a una eucaristía en el Santuario Nuestra Señora de La Peña, en Bogotá, a pocas horas de terminar su Gobierno.

9:50 a.m. | El presidente electo, Gustavo Petro anunció otros dos nombres de quienes harán parte de su gabinete: Néstor Osuna , quien asumirá como ministro de Justicia; y Catalina Velasco Campuzano, que será jefe de la cartera de Vivienda.

8:40 a.m. | La espada de Simón Bolívar, el objeto que Gustavo Petro quería tener en su posesión presidencial, finalmente no estará en la ceremonia de Cambio de Mando. Al parecer, el Gobierno saliente no permitió su salida de la Casa de Nariño por razones de seguridad y pólizas que la protegieran.

8:18 a.m. | El presidente electo, Gustavo Petro publicó en su cuenta de Twitter la que será su imagen oficial.