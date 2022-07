“ Los precios quedarían entre $9.700 y $9.900 para el galón de gasolina y en el caso del diésel el costo se acercaría a $9.400 y $9.600 ”, aseguró el experto. En todo caso, se trata de cifras especulativas y aún falta ver qué movimientos hacen las carteras de Hacienda y Minas y Energía para continuar con el aumento de los precios. El experto destacó que el aumento no sería suficiente, pero se trata de “una señal coherente con el mercado y el abastecimiento energético del país”. El aumento de los precios de los combustibles incide directamente en la inflación, cuyo dato no parece ceder y para el mes de junio fue de 9,67%.

Vera asegura, sin embargo, que mientras que el país no tome la decisión de seguir la tendencia internacional de precios “no hay fondo que aguante porque se vuelve un saco roto”. El experto afirma que no es sostenible un fondo como el actual en la medida en que el Gobierno Nacional no responda a las fluctuaciones del precio internacional con unos movimientos al alza y a la baja que permitan seguir el comportamiento mundial.

“Pero si en definitiva la decisión es no subir precios y subsidiar de forma definitiva el precio de los combustibles, el fondo no funcionará”, dijo.

Sergio Cabrales, docente de la Universidad de los Andes, recordó que la subida gradual de los precios de la gasolina y el diésel aumentará los costos de los transportes y presionará la inflación al alza, puntos que más comparten.