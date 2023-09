“La excusa fue porque, como se había acordado con el gobierno de Santos, los negociadores de paz del ELN no podían ser entregados como rehenes, tal como pedía Duque. Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los países de Colombia, Cuba y Noruega”, manifestó el presidente Petro, a través de su cuenta en X.

Esa inclusión de Cuba en el listado no la comparte el actual jefe de Estado, quien calificó como un acto de “bellaquería” por parte del gobierno anterior, luego de que el gobierno cubano apoyara el más reciente Acuerdo de Paz que consiguió Colombia con las Farc-Ep.

La entrada de Cuba a la lista de paises que ayudan al terrorismo se debe a la solicitud que hizo el gobierno de Duque al gobierno de los EEUU La excusa fue porque como se había acordado con el gobierno de Santos, los negociadores de paz del ELN no podían ser entregados como... https://t.co/cqtR7fzcd7

Además de mencionar que habría sido desde Cuba que se planeó y ejecutó “el atentado de la Escuela General Santander; la justicia colombiana procesó a los cabecillas que dieron la orden. Defender la Legalidad no es ideología, como tampoco lo fue extraditar a los narcoterroristas del ELN requeridos por los Estados Unidos”, señaló Duque.

Declaraciones que no fueron muy bien recibidas por el exmandatario Iván Duque, quien le respondió a Petro por medio de la misma red social, que “muchos se presentan como defensores de la vida, pero son serviles ante la opresión y la barbarie de los Castro y sus herederos”, refiriéndose de manera indirecta a Petro.

La discusión no terminó allí: este domingo temprano en la mañana, tanto Petro como Duque decidieron continuar con los señalamientos del uno hacia al otro, desde sus cuentas en X.

Haciendo alusión al asesinato de varios menores durante el pasado gobierno, cuando el Ejército bombardeó un campamento de disidencias de las Farc, quienes habían sido reclutados días anteriores por la estructura armada. Hechos que causaron, en su momento, bastante revuelo en el país no solo por la magnitud de lo sucedido, sino también por las polémicas declaraciones del entonces ministro de Defensa, Diego Molano, quien se atrevió a llamarlos, “máquinas de guerra” .

Minutos después vino la respuesta de Duque, quien a través de un mensaje más largo, y a modo de lista, intentó recordarle a Petro varios momentos de la historia del país en los que también hubo muerte, y Petro habría tenido participación.

“Nunca en mi vida he empuñado un arma para matar a nadie por razones políticas. Nunca he hecho parte de grupos terroristas, ni he justificado crímenes como los de José Raquel Mercado, la Masacre de Tacueyó, la toma del Palacio de Justicia o la violación y muerte de Gloria Lara”, dijo Iván Duque.

Además de asegurar que “muchos de esos crímenes, como los del Eln o los de las Farc, que siguen en la impunidad, los justificaron los Castro exportando su tal “revolución” de hambre y opresión que detonó en países como Colombia, el reclutamiento de menores, y el abuso y violación de muchos de ellos por parte de sus “comandantes”.

Por lo que considera que “el comunismo es un modelo fallido por su barbarie, su destrucción de libertades, su destrucción de instituciones y su destrucción de la iniciativa privada, aunque sigan existiendo voces embriagadas y alucinadas que pierdan la noción de la realidad para validar, con la evidencia, el fracaso de ese modelo”, apuntó el exmandatario.