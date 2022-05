Detrás de cada uno de los 11.426 casos de personas que han intentado quitarse la vida este año hay una larga historia clínica, una robusta lista de problemas personales que nadie nunca conocerá por completo y varios factores de riesgo que, sin embargo, no alcanzan a explicar este complejo problema de salud pública.

Nunca es una sola causa

No obstante, los expertos coincidieron en que la pandemia sí exacerbó factores estresores: hubo crisis económicas, había más barreras en la atención del sistema de salud y la gente tuvo que encerrarse en sus casas, dejar de compartir con sus círculos sociales y, luego, volver a exponerse a entornos educativos y laborales.

Pedro Ochoa, magíster en psicología clínica, aseguró que si bien está demostrado que el covid deterioró la salud mental mundial, no hay “evidencia concluyente que relacione directamente el incremento de suicidios y el covid-19”.

La ideación suicida

“Las ideas de suicidio se dividen entre no estructuradas y estructuradas”, dijo la profesora Ospina. Quienes son más proclives a una muerte autoprovocada dejan pequeñas pistas que se pueden reconocer, quien tiene una ideación no estructurada puede hacer bromas que traen enquistado un dolor, pues hablan sobre el deseo de morir sin plantearlo como una posibilidad real.

Hacer preguntas salva vidas

Si usted identifica que una persona de su círculo está teniendo ideación suicida, no tenga miedo de hacerle preguntas.

“¿Alguna vez has pensado en matarte? Se puede preguntar abiertamente, eso no va aumentar el riesgo. Antes se pensaba que decirlo era como si se estuviera sugiriendo, pero no preguntarlo sí genera riesgo”, explicó Ospina.

También es importante notar cuando una persona se aísla, deja de participar en las conversaciones, tiene cambios de ánimo abruptos o, incluso, empieza a despedirse sin una razón justificada. Pero con identificar la ideación no basta, hay que ayudar a las personas a conectarse con un profesional de la salud que pueda ayudarlas, evalúe su caso y les dé herramientas.

Al Estado también le cabe una responsabilidad para mitigar las muertes autoprovocadas. “Mientras no haya una política de salud mental y de prevención de la muerte por suicidio aplicada con determinación, las cifras seguirán en incremento”, aseguró Paulo Daniel Acero, psicológo de la Universidad Nacional. Y subrayó la necesidad que hay de que haya mejor preparación en el personal de salud para que sepa cómo brindar primeros auxilios psicológicos desde el primer nivel de atención.

Colombia reglamentó una política pública de salud mental y en octubre de 2021 se lanzó una estrategia para la prevención de la conducta suicida. “Les da herramientas para gestionar ese fenómeno en lo local, que es finalmente donde se materializan este tipo de acciones”, indicó Nubia Bautista, directora de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud.

Y, cuando se le preguntó por las demoras en la atención psicológica que presentan algunas EPS, Bautista señaló que entre junio y julio se implementará una línea integral de atención en salud. “Esto será un instrumento concreto y de obligatorio cumplimiento que permitirá alinear las acciones de las EPS y las entidades territoriales para implementar las acciones que requieren las personas con trastornos mentales”, puntualizó