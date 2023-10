Pero no son los únicos que se encuentran en la mira del ente investigador. También está siendo indagada la directora de Medicamentos y Tecnología en Salud, Claudia Marcela Vargas, quien desde el mes de julio del presente año está siendo investigada “por los retrasos en el trámite para la expedición de registros sanitarios para la producción o comercialización de moléculas que estaban desabastecidos o en riesgo de estarlo”, motivo por el cual, se toma la decisión de adherir su caso a este nuevo procesamiento.

De llegarse a comprobar que Jaramillo y Corcho incurrieron en una conducta de omisión, esta podría ser calificada como una falta disciplinaria y la Procuraduría entraría a establecer si esta se presentó o no en amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad.

Al respecto, el Ministerio de Salud indicó por esas fechas, que los actores encargados de suministrar de manera oportuna no solo los medicamentos, no comunicaron las dificultades en la entrega, no lo hicieron.

“El nivel de respuesta fue aceptable entre gestores, laboratorios farmacéuticos y algunas IPS, no siendo así para la mayoría de las IPS, ni de las EPS del sector, se destaca que ACEMI no ha entregado la información requerida”, señaló el ministerio, y estableció 10 mesas de trabajo con diversas organizaciones del sector, para identificar las causas del desabastecimiento.