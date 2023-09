El hecho fue revelado a través de un video en el que se ve a hombres armados intimidando a la comunidad en el mencionado municipio de la subregión del Alto Sinú, sur de en Córdoba, con armas de largo alcance. Sin embargo, posteriormente se supo que posiblemente eran militares que operan en el territorio.

En las imágenes pudo verse, por ejemplo, cómo una madre que llevaba a su bebe en brazos, enfrenta a los hombres armados, vestidos de camuflado y con el rostro cubierto.

“Usted a mí no me manda callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. Vamos a ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo: compararse con nosotros, que no tenemos cómo defendernos”, afirmó la mujer en medio de la discusión.