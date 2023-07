Cada senador y representante empezará a recibir, mes a mes, la cifra de 43 millones de pesos como salario. El sueldo sufrió un aumento y se les desembolsará sin condición. Llegará, incluso, a los funcionarios que no van a sesiones, no debaten y tampoco presentan proposiciones.

La idea de bajarle el millonario salario a los congresistas tomó fuerza en la consulta anticorrupción de 2018. La primera pregunta de ese mecanismo le pedía a la ciudadanía sentar postura sobre la reducción del salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos mensuales. Desde entonces, en cada legislatura, se presentan proyectos de ley en el mismo sentido. Todos han fracasado.

Básicamente, el impedimento para que este tipo de proyectos vea la luz es el mismo Congreso. Son los senadores y los representantes quienes se han opuesto y han hundido las iniciativas que pretenden disminuir sus los sueldos.

“Yo me opongo a la forma como ascienden los salarios de los congresistas antes y ahora, pero corregir ese procedimiento no es del presidente es de la ley y la ley la hace el Congreso. Los salarios de los congresistas se rigen por una ley y no por un decreto autónomo del presidente”, dijo el presidente Gustavo Petro.