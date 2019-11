“La zozobra que se generó fue muy bien craneada”: alcalde de Cali

Creo que en Cali hay una juventud a la que no le hemos parado las suficientes bolas. Si usted mira, todos estos muchachos que salieron a atracar, así como la gente de los barrios de estratos bajos, son personas que no hemos alcanzado a que el Estado les llegue. Son ciudadanos que no tienen posibilidades de empleo y que estamos tratando de que tengan educación. Entonces, en un momento de estos, en el que hay angustia, se prestan para hacer atracos y robos.

¿Cree que el toque de queda fue una medida efectiva para lo que ocurrió el pasado jueves?

Si no hubiéramos decretado el toque de queda, habríamos pasado por una situación diez veces peor. Las cosas se nos estaban saliendo de las manos y no teníamos la suficiente fuerza policiva para contener estos hechos, entonces tuvimos que mandar a dormir a todo el mundo. El Gobierno vio las cosas de tal gravedad que nos mandó Fuerza Pública que, acompañada de esta medida, le dio tranquilidad a la ciudad.

Pero la percepción fue que no hubo la suficiente Fuerza Pública para contener los hechos violentos que se presentaron en Cali durante el 21 de noviembre...

Es que nadie se imaginó que fuera a pasar lo que pasó. Yo llevo cuatro años pidiendo más Fuerza Pública para la ciudad y lo único positivo de todo esto que ocurrió, es que el Gobierno tiene que caer en cuenta de que Cali necesita más Fuerza Pública y más intervención social.

¿Qué decir de toda la información que circuló en redes sociales sobre los intentos de saqueos y hurtos a unidades residenciales en el sur de la ciudad?

No podemos seguir siendo víctimas de las redes sociales y yo no puedo seguir gobernando en función de estas. No estoy minimizando que hubo desastres, pero esto fue supremamente exagerado y avivado para que cundiera mucho más el pánico. Fue un efecto dominó.

¿Usted cree que hubo entonces una paranoia colectiva con todo lo que ocurrió?

Hubo de todo, no puedo desconocer que hubo descontento. Hay unos problemas sociales, pero también hubo un efecto dominó causado por las redes sociales.

Algunas personas dicen que con estos hechos la ciudad se le salió de las manos y que la Gobernadora fue la que tomó el mando de la situación por una foto en la que usted está a un lado y ella es la que está hablando con las autoridades...

A mí la ciudad no se me salió de las manos. El toque de queda lo produje yo y controlamos la situación. Yo ya estoy muy viejo para que se me salgan las cosas de las manos.

¿En el caos del 21 de noviembre hubo acciones premeditadas?

Yo creo que esta zozobra que se generó fue muy bien craneada porque logró generar mucho pánico. Más de la mitad de las cosas por las que los ciudadanos llamaban a las autoridades, eran mentira. “¡Vea es que me están atracando! ¿Pero en dónde? No es que fue a la vecina”. Sí hubo atracos, pero lo que se quería era generar pánico.

¿Va a haber un nuevo toque de queda este fin de semana?

Por el momento no, pero hasta que no sepamos cómo las cosas evolucionen no puedo decir nada.

¿Cómo se está preparando Cali para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir?

Tenemos más Fuerza Pública en la ciudad, que nos llegó desde el jueves en la noche y, en este sentido, tengo que agradecerle al Gobierno.

¿De cuántos hombres estamos hablando?

Llegaron 2000 hombres adicionales: 700 hombres de la Policía y 1300 soldados del Ejército.

¿Alcalde, considera que esto que pasó en Cali es un triste epílogo para su mandato, teniendo en cuenta que ya está a pocos días de finalizarlo?

A mí no me preocupa que lo que ocurrió opaque mi gestión. La historia dirá si yo he sido bueno o mal alcalde.