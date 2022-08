Proyecto de Ley busca que mujeres de estratos 1, 2 y 3 tengan toallas higiénicas gratis Dane reveló que 45.000 mujeres no tienen acceso a toallas higiénicas y deben usar trapos, servilletas y retazos de ropa. Otras 17.000 no pudieron ir a trabajar o estudiar por no contar con elementos para su menstruación.

Un paquede de 30 toallas higiénicas cuesta en el mercado 30.000 pesos, aproximadamente. FOTO: EL COLOMBIANO