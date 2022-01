Ya es un hecho: las pruebas Saber Pro se harán dos veces al año

Si la variante ómicron puede infectar a los vacunados con esquemas completos, ¿por qué decidieron que estas personas no necesitan aislarse cuando tienen un contacto estrecho con un positivo y no presentan síntomas?

“Los asintomáticos en general –y más sí están vacunados– tienen cargas virales mucho más bajas y duran menos tiempo (contagiados) a diferencia de las personas no vacunadas y sobre todo las sintomáticas. Es decir, (los vacunados) sí pueden contagiar, pero el riesgo de contagio es menor. Además, las personas en Colombia no solo tienen un esquema completo en una proporción importante, sino que muchas de ellas tuvieron una infección previa con el virus. No necesariamente lo supieron, pero muchos cuentan con inmunidad híbrida”.

¿Están descartados los confinamientos generales y sectorizados en Colombia?

“En este momento no hay razones para justificarlos, sobre todo porque no se va a producir un incremento en la mortalidad, no sería eficiente y no tendría un sentido práctico. Por supuesto, todas las medidas se van evaluando de forma permanente”.

¿Por qué Colombia no tuvo un pico de contagios a raíz de la variante delta, como sucedió en otros países?

“Es una pregunta difícil de responder, pero tendría algunas hipótesis. Uno, que quizá tenemos protección cruzada con la variante mu, que nos protegió contra delta. Y dos, que a diferencia de Europa cuando llegó la variante delta teníamos población con esquema completo más recientemente vacunada”.