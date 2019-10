¿Puede la hoja de coca volverse un cultivo legal?

La producción que se destina a usos ancestrales y alimenticios es mínima y no está calculada, lo curioso: en los países en los que están permitidos y organizados los usos alternativos de la planta tienen menos hectáreas y producen menos cocaína.

Perú, con 49.900 hectáreas, podría haber producido en 2017 unas 117.300 toneladas métricas de hoja seca al sol, aunque la ONU no pudo determinar cuál fue la producción de cocaína para ese año. En ese lapso, la Fuerza Pública de ese país incautó 15,3 toneladas de pasta base y 21,4 toneladas de clorhidrato de cocaína.

Este cultivo de uso ilícito podría recorrer el camino del cannabis, cuyas propiedades medicinales le auguran el éxito. Según la consultora Grand View Research, este mercado alcanzaría los 146.000 millones de dólares en 2025.

Para ello se requiere evidencia científica que corrobore las bondades tradicionalmente asignadas a la planta. Las comunidades indígenas del área andina y la Amazonia, y los científicos que la han explorado, señalan que ayuda a reducir síntomas de problemas digestivos, del manejo de diabetes, la obesidad, la disfunción sexual y eréctil, y el mejoramiento de calidad de vida cuando hay adicción a la cocaína y el bazuco.

“Hay una serie de potencialidades cuya evidencia sigue siendo bastante limitada, y está basada en dos fuentes: la medicina tradicional y la evidencia científica que es muy vieja”, explicó David Restrepo, director del área de Desarrollo Rural y Hoja de Coca del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes.

El problema es que con la coca la investigación no ha avanzado como sí ha ocurrido con la marihuana: “Desde la perspectiva del uso medicinal, el cannabis ha demostrado ser seguro, no hay muertes por sobredosis. Ese perfil de seguridad fue una ventaja, porque el mecanismo de acción de la cocaína, que a principios del siglo pasado era usada como anestésico, no es muy seguro; ya existen moléculas más seguras para lo mismo”, dijo María José Bustamante, química farmacéutica experta en cannabis medicinal.

Y agregó: “no hay suficiente investigación acerca del mecanismo de acción de la hoja de coca, aunque algunos estudios la muestran como inocua, porque cuando se consume directamente hay menor concentración de alcaloide que con la cocaína, que ya está aislada”.

De acuerdo con Restrepo, el cannabis se cultiva en todo el mundo y se viene estudiando con mayor juicio que la coca durante décadas, lo que hace que haya una mayor base crítica. En cambio, “la coca la usan en los Andes y la cuenca amazónica (Colombia, Perú y Bolivia), es una planta con un alcance mucho más restringido y fue muy popular a finales del siglo XIX cuando fue mostrada como ejemplo que sí funcionaba la prohibición”.

Pero estudiar este cultivo no es fácil, ya que se requieren permisos y “políticamente ha habido una desconfianza, en muchos casos validada con los hechos, según la cual las comunidades étnicas sienten que si se permite el estudio puede ser usurpada por la industria y su beneficio no volvería a ellas sino a las grandes empresas, como ha ocurrido con el cannabis”. De ahí que la consulta previa sería otro de los limitantes para avanzar en este asunto.

Si se superara la falta de evidencia científica que compruebe la inocuidad de la planta y los beneficios de la misma, Colombia ganaría espacio en un negocio que, según estima la Asociación de Exportadores de Perú, alcanzaría los 25.000 millones de dólares. “A ese nivel ya sería un mercado considerablemente importante para la región”, señaló Restrepo.