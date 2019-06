Puntos a mejorar en salud del país

Para nadie es un secreto que en el sector son múltiples las dificultades y falencias que se tienen en Colombia, por ejemplo, en marzo pasado, la Superintendencia Nacional de Salud recibe en promedio mensual, al menos 40.000 peticiones, quejas y reclamos (PQR), que dan muestra de las dificultades que tienen los usuarios para acceder a diferentes servicios.

Sin embargo, el Índice Departamental en Salud (Indes), presentado ayer, mostró que Bogotá, Caldas, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico son los cinco departamentos donde está mejor la situación, aunque no desconoce que aún hay retos por superar.

Este informe, realizado por el observatorio Así vamos en Salud, en asocio con Profamilia, midió cinco indicadores (desempeño institucional, percepciones y opiniones de los usuarios, financiamiento de la salud, rendición de cuentas y gobernanza), para tener una primera fotografía del sector, pues el primer índice que se revela.

De acuerdo con Augusto Galán, director del observatorio, esta “es una iniciativa para que cada año los departamentos se esfuercen por ubicarse entre los primeros lugares, como resultado de la gestión que realicen” (ver infografía).

Asimismo, sostiene que la medición servirá como guía para que los candidatos a las gobernaciones y alcaldías tengan bases sólidas para estructurar sus planes de salud y, de igual manera, los electores sepan cuáles son los aspectos que se deben mejorar en sus regiones, para que a la hora de votar, la decisión esté sustentada.

Resultados poco óptimos

Aunque el Indes ubica a estas tres regiones como las primeras, hay que dejar claro que ninguna supera los 80 puntos sobre 100.

Por esta razón, el director de Investigaciones de Profamilia, Juan Carlos Rivillas, considera que este resultado permitirá encontrar las líneas de trabajo donde hay vacíos y cita de ejemplo el caso de Bogotá, que a pesar de que ocupa el primer puesto en el ranking, necesita invertir en mejorar la percepción y opiniones de los usuarios y el saneamiento de cuentas.

Este panorama, según Galán, también se evidencia en Antioquia, pues a pesar de los buenos resultados y de ubicarse de tercero en el escalafón, los antioqueños no están satisfechos con la atención que reciben cuando consultan al médico. “Aunque no es dramática la percepción, sí se debe mejorar”, explica el director de Así vamos en salud, al destacar que “uno tiende a asociar que a mejores resultados deberíamos tener una mayor satisfacción, pero no, entonces ahí no terminamos de entender qué es lo que piensa la gente cuando se le consulta si está satisfecha o no con los servicios de salud”.

En las regiones

Como está claro, el Indes también deja ver cuáles son las regiones en las que la salud tiene peores indicadores, como Vichada, Chocó, Guainía, Magdalena y Sucre donde el Índice ni siquiera superó los 45 puntos sobre 100.

El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, quien asistió a la presentación, manifestó que este panorama permite reflexionar alrededor de los retos que se tienen, en especial frente al agendamiento de citas, entrega de medicamentos y la calidad de los servicios.

“Por eso, en el Gobierno nacional, paralelo al esfuerzo de financiamiento para sanear las deudas y garantizar la sostenibilidad del sistema, le hemos dedicado tanto empeño y tanta prioridad al mejoramiento de la calidad de los servicios en los hospitales en los municipios y en los departamentos”, puntualizó el ministro Uribe.

El informe resalta que la media del país llegó a los 62 puntos y el 33 % de los departamentos analizados logró un desempeño inferior a los 50 puntos.

El Indes señala que hay una falta en el “acceso efectivo” a los servicios esenciales de crecimiento y desarrollo de los menores de edad, la toma de mamografías entre mujeres mayores de 50 años y la captación y control de personas con hipertensión arterial.

Por otra parte, también indica que debe reforzarse la descentralización en materia de salud, para que el acceso a los servicios no tenga trabas ni talanqueras que bloqueen a los usuarios.

Ante este llamado, el viceministro de Salud, Iván Darío González, durante el panel, manifestó esta labor se está cumpliendo “con el Modelo de Acción Integral, que es un instrumento para volcar la asistencia técnica en los territorios”.