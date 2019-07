Las tareas para reducir violencia contra la niñez

La Encuesta de violencia contra niños, niñas y adolescentes 2018, publicada ayer, y realizada entre diversas entidades, incluyendo al Ministerio de Salud, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Usaid y la organización Together for the Childrens (Juntos por la niñez), planteó ocho retos que deberá encarar Colombia.

Estas tareas trazadas son para enfrentar diversos fenómenos de violencia contra esta población pues, por ejemplo, en violencia sexual, el 15,3 % de las mujeres consultadas respondió que fue víctima durante su niñez. En el caso de los hombres, el indicador alcanzó el 7,8 % (ver infografía).

La encuesta, que no solo mostró las cifras, señala que Colombia debe abordar estos problemas desde todos los entornos, es decir, “desde un enfoque de género y de atención diferenciada”, que tenga en cuenta el contexto social, si tiene que ver con asuntos étnicos o no y su cultura.

Entre otros retos, se debe realizar un trabajo intersectorial de prevención, desarrollar capacidades del talento humano en el abordaje integral de las violencias, apoyar “toda movilización social” e incrementar la difusión de la ruta de atención y servicios en violencias, tal cual se han implementado en Guatemala, Moldavia, Mozambique, Namibia, Kenia y Zimbabue, donde Together for the Childrens aplicó esta misma encuesta y ya está trabajando, junto a los gobiernos, para reducir indicadores.

La última recomendación se basa en que la encuesta destacó que entre las razones por las que los consultados no denunciaron, el 41,7 % de las mujeres indicó que porque no creía que era un problema, el 21,1 % pensó que había sido su culpa y el 9,9 % no quiso o no consideró como una necesidad acceder a servicios o mecanismos para denunciar.