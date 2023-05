El problema se reduce a una sola compañía: la multinacional Thomas Greg and Sons (TGS), una poderosa empresa familiar que tiene presencia en 12 países y que ha dominado esa contratación pública para la impresión de pasaportes durante los últimos 17 años.

Y no solo eso. Según conoció EL COLOMBIANO, el canciller, Álvaro Leyva, su secretario general y su equipo de abogados ya están al tanto de las preguntas irregularidades desde hace por lo menos un mes, un par de semanas antes de que se publicara el pliego definitivo de condiciones.

Para ese entonces, Petro dijo durante un evento de campaña, en Bogotá, que “Thomas Greg and Sons ponía a los presidentes de Colombia” pues, según él, “es la dueña del software de datos de la Registraduría, un software permeable al fraude”.

“Lo raro de todo esto es que creímos que con la llegada de Petro las condiciones serían distintas. Él mismo ha criticado a Thomas Greg and Sons en varias ocasiones”, dijo una fuente inmersa en el proceso de licitación.

“Es claro que la entidad no está teniendo en cuenta los tiempos actuales de abastecimiento para un proceso de identificación y seguridad nacional como son los pasaportes, y que únicamente está considerando los tiempos de su proveedor actual”, aseveró la compañía.

Y en eso concuerda InGroup, quien asegura que en países de la región con proceso de licitación implementados y/o acompañados por la Organización de Aviación Civil Internacional el tiempo de implementación no ha sido menor de cuatro meses.

“Una entidad colombiana no nos puede venir a decir que el requisito para participar es hacer un documento idéntico al que hoy en día entrega Thomas, que es quien ha dominado el mercado en el país. Técnicamente es imposible, y menos en los tiempos que está dando la Cancillería. El desorden para publicar la licitación hizo que hoy casi todos los caminos sean inviables para los demás oferentes”, dijo una fuente de una de las multinacionales extranjeras que participan en la licitación.

EL COLOMBIANO buscó a Thomas Greg por varios canales para recibir su versión, pero hasta el cierre de esta edición no había respondido.

“Aunado a lo anterior, se están violando las condiciones establecidas en los acuerdos comerciales entre Colombia y la Unión Europea al no brindar iguales condiciones de participación a los países allí incluidos”, concluyó InGroup.

Si eso no ocurre, las empresas extranjeras amenazan, incluso, con señalar a Colombia de violar los tratados de libre comercio que exigen igualdad de condiciones en ese sector para nacionales y extranjeros.

Thomas Greg and Sons es una multinacional que se ha ganado todos los contratos para la impresión de pasaportes y chips de visas desde 2009. En la última década también ganó los contratos para la administración y entrega de tarjetones electorales de todos los comicios del país. Según una investigación de Cuestión Pública, la compañía ha contratado tres billones de pesos con más de 100 entidades públicas desde 2005 hasta la fecha. Según información oficial, la compañía cuenta con más de 7.000 empleados. Es tan relevante en la burocracia colombiana, que los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana han pasado por su junta directiva. Su filial en Brasil, Thomas Greg and Sons do Brasil, fue suspendida por el Tribunal de Justicia de Amazonas por indios de fraude con un contrato para emitir las cédulas del país.

