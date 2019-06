¿Qué pasa en la carretera Bogotá-Villavicencio?

Frente a estas obras, la Contraloría General ha dicho que lo más grave no son los derrumbes, no, lo más complejo es que aunque en los dos contratos de concesión se invierten 9 billones, ninguno de los dos le da solución definitiva a los problemas de estabilización que tiene la carretera.

La realidad es que el derrumbe no es nuevo para el Gobierno Duque. No. En agosto del año pasado un deslizamiento de 26.500 metros cúbicos en el kilómetro 64 fue la bienvenida. En ese entonces, la vía estuvo cerrada 136 días. Por esa época, el Gobierno anunció inversiones por 160 mil millones de pesos. Acá es importante anotar que estos recursos son públicos y no de las concesiones, precisamente por lo mismo que advirtió la Contraloría: en los contratos de concesión no quedó estipulado la atención de puntos críticos que en agosto eran 21.

El viceministro de infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, explicó en rueda de prensa que desde el día “uno” del Gobierno se decidió darle prioridad a la situación.

“El 25 de agosto de 2018 tuvimos una afectación compleja puntualmente en los kilómetros 46 y 64. En ese momento, el km 58 tuvo afectaciones las cuales no revestían la gravedad que estamos viendo en este momento”, dijo.

De esta manera, de los 137 puntos críticos que fueron señalados por el concesionario lograron la atención de 59 puntos hasta la fecha. Eso implicó inversiones por 60 mil millones de pesos. Dentro de estos puntos críticos –dijo Gutiérrez– se previó la atención del kilómetro 46 y del 64. Con posterioridad el Gobierno Nacional y a través del Invías Instituto Nacional de Vías se hicieron unas contrataciones para la atención de puentes que tenían afectaciones. Esas inversiones fueron de 20 mil millones de pesos.

Gutiérrez explicó que la atención definitiva del kilómetro 46 y del 64 “está prevista” y tienen un monto de 30 mil millones de pesos que serán ejecutados por el Invías.

En total, revelo el funcionario que en los últimos nueve meses se han invertido recursos por más de $220.000 millones para la atención de diferentes puntos críticos en este corredor vial.

“Puntualmente, en el kilómetro 58 la situación se ha venido agravando. Desde el principio el Ministerio de Transporte presentó una serie de observaciones sobre la forma cómo se estaba utilizando el suelo en el lugar. La situación se ha agravado asociada a factores hidrológicos según los estudios que tenemos en el Ministerio de Transporte”, dijo Gutiérrez.