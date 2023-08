Mariali Moreno Mosquera murió luego de caer desde un séptimo piso durante los movimientos de tierra que se registraron el pasado 17 de agosto en Bogotá. La mejor amiga de la joven grabó un video en el que contó su versión sobre este accidente.

“No quiero que vean a mi hermana como una suicida porque ella amaba mucho la vida. Incluso, tomó la decisión que tomó porque intentaba salvar su vida como diera lugar. Ella no se lanzó, ella no estaba secuestrada y no es cierto mucha de las cosas que dicen por ahí”, comentó María Paula Istruiz Martínez, mejor amiga de la mujer, en su cuenta de TikTok.

Lea más: Revelaron identidad de la mujer que cayó de un séptimo piso tras el temblor en Bogotá: tenía 26 años y era venezolana

Los hechos que roderaon la muerte de la joven de 26 años ocurrieron en la tarde del pasado jueves 17 de agosto en la unidad residencial Madelana I (suroccidente de Bogotá). Mientras la región andina se sacudía con un temblor de magnitud 6.1 y una réplica de 5.6, la joven habría entrado en un estado de pánico.

En video quedó registrado el momento de la caída. La joven se colgó de una ventana mientras los demás vecinos de la unidad evacuaban. Sus brazos perdieron fuerza y fue ahí que se produjo el impacto contra el asfalto.