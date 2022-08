Con la idea de sacarlos de ahí y reubicarlos en otra parte del cementerio, la Alcaldía contrató a la Funeraria Colombia y firmó el contrato 001 de 2000 por un valor aproximado de 11 millones de pesos de la época. Tras dos meses y medio de trabajo, la Funeraria concluyó que el presupuesto no daba para mover los 5.000 cadáveres y dejó enterrados alrededor de 4.000 cuerpos. Sobre ellos, presuntamente, se habría construido el actual Parque de la Vida, como lo bautizó el alcalde Cote Peña.

De ahí que este no sea un lío solo de la capital santandereana, sino que se convirtió en un problema nacional en el que podrían haber cientos de víctimas del conflicto armado de diferentes lugares del país, como lo confirmó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

Para la época de 2000, quienes estuvieron a cargo de los traslados de cientos de bóvedas fueron Hernando Vesga, como delegado de la Alcaldía; Nubia Acevedo, como titular de una funeraria contratada para ese fin; y el sepulturero de toda la vida, cuyo nombre no recuerdan los bumangueses. Los tres murieron antes de 2020 sin dejar actas o certificados explicando lo que ocurrió o cómo navegar por el cementerio para dar con la identidad de cada uno de esos cadáveres.

El cementerio está cerrado para el público en este momento, y no nos permitieron entrar para observar las tumbas.

Y no mentía. Según datos de Medicina Legal, de los 1.000 cuerpos que hoy están “perdidos” en medio del cementerio, 184 ya habían sido identificados y estaban en proceso de ser entregados a sus familiares “¿Cómo les decimos a las víctimas que esperen otro poquito más, que es que se los desaparecieron de nuevo?”, se preguntó Pérez.

“Vimos cómo sacaban una bolsita y estamos esperando a que hagan las pruebas con las muestras (de ADN) que nos sacaron. Pero, ¿cómo sé que me están entregando el cuerpo completo de ellos? Han pasado tantas cosas, que me podrían estar dando la cabecita de él, pero los brazos y las piernas de otro. (...) Nos tuvimos que acostumbrar a vivir con esta incertidumbre”, dijo José Cañas.

Como él, decenas de víctimas del conflicto armado siguen a la espera de que sus seres queridos “reaparezcan”.

La Unidad de Búsqueda señaló que actualmente se avanza en la investigación de qué ocurrió con el resto de la documentación y se explora la posibilidad de intervenir el cementerio y el Parque de la Vida.

“Este fue un error que ocurrió no solo en este cementerio, sino en muchos de Colombia. Los funcionarios no entendían el valor. Para muchos son solo huesos y se preguntan por qué buscan un muerto. Ahora entendemos que hay familias que no saben si murió, que necesitan el cuerpo para hacer el duelo y cerrar el ciclo. Para perdonar”, concluyó la directora de la Unidad de Búsqueda.