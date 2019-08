Director del Sena explica cómo será el proceso de la polémica licitación

“Me genera sorpresa que el integrador actual plantee que no hay pluralidad de oferentes, sabiendo que en una alianza durante los últimos cuatro años nos prestó servicios. Indra plantea que por el conocimiento que tiene del negocio considera que no hay suficiente pluralidad de oferentes y que las exigencias técnicas planteadas por el Sena y estructuradas por la Universidad Nacional, son supremamente exigentes; y por el otro lado, Telefónica plantea que gracias a su experiencia en el manejo de esta negociación, durante los últimos cuatro años, que está listo para participar en la licitación. No sé qué habrá pasado en ese matrimonio, pero son dos posiciones antagónicas frente a la licitación”.

“Lo que les he planteado, teniendo cuenta que lo que me ha explicado la Universidad Nacional, es que a esa cifra ($723.665 millones) se llegó haciendo un estudio de mercado, una especie de prefactibilidad, para llegar a la definición del costo de la licitación, pero algunos operadores plantean que es una cifra muy exigente para cumplir con lo que requiere el Sena, aunque también hay firmas que están interesadas, aún con estos requisitos”.

“Es la gran duda que me han manifestado. Insisto en que el Sena no contrataría nada con Huawei, porque lo que seleccionaríamos es el integrador y ese integrador, sea cual sea, será el que directamente negocia con estas empresas, como Huawei u Oracle. No hay ninguna preferencia porque, sencillamente, no tenemos nada que negociar con ellos”.