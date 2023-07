Siga leyendo: Policía retirado frustró robo en Bogotá y el ladrón le suplicó que no le disparara más

Pese a ser un reconocido empresario, Alberto Ortega no tenía ningún bien a su nombre en el país, algo que despierta sospecha entre las autoridades, que también están tratando de establecer el vínculo que tenía con una empresa dedicada al comercio de computadores, programas de informática y equipos de telecomunicaciones.

Líos con la justicia

La víctima, así mismo, tenía líos con la justicia. La alcaldesa de Bogotá indicó en sus redes sociales que el empresario tenía anotaciones judiciales que fueron registradas en 2017 por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión.

“(...) Si tenía asuntos penales pendientes, debía ser sometido a la justicia, ¡no a sicarios! El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal! Hasta cuándo el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana no es un lujo, sino una necesidad imperiosa! Tienen que darnos, no quitarnos policía” (sic), se lee en parte del mensaje publicado por López en su cuenta de Twitter.