“Negro Óber”: el criminal que lanza amenazas preso y en una rimax

“Él entró la primera vez en el año 2011, lleva más o menos 12 años entrando y saliendo. Ha estado en siete cárceles del país, incluso de máxima seguridad”, explicó Daniel Gutiérrez, director del Inpec.

Y esta vez no fue la excepción para hacerle jugadas a la seguridad y a sus custodios. Con un celular de contrabando grabó un video que no tardó en circular por redes, en el que sentenció: “Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o miramos cómo estamos, les deseo mucha protección y que usen chalecos antibalas, si a ustedes no les importa coger a gente inocente como a mi esposa, yo sé que a ustedes no les va importar nada que les maten a un policía, les voy a matar a comerciante por comerciante en Bogotá, San Martín, Villavicencio, Barranquilla”.