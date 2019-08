Rearme atenta contra quienes cumplen

Manifiesto

En dos años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados, y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia de un Estado.

Chequeo

Desde la firma del Acuerdo de Paz y hasta abril pasado, 550 líderes y 133 excombatientes fueron asesinados, según Indepaz. El Gobierno ha emprendido tres planes nacionales para protegerlos.

Manifiesto

Todo esto: la trampa, la traición y la perfidia, la modificación unilateral del texto del Acuerdo, el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica, nos obligarona regresar al monte.

Chequeo

Las causas que enumera el manifiesto son también enfrentadas por más de 10.000 excombatientes que, bajo las mismas circunstancias, decidieron seguir apostándole a la paz, de ahí que no pueda entenderse que esto los “obligó” a regresar al monte.

Manifiesto

Tanto el fondo de tierras, como la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito acompañada de proyectos alternativos y el mejoramiento de las condiciones de vida en el campo, han quedado por ahora, perdidas en el laberinto del olvido.

Chequeo

Para la sustitución voluntaria de cultivos el Gobierno mantuvo la vinculación de 99.000 familias de 130.000 que firmaron acuerdos colectivos y el fondo de tierras suma hoy unas 600.000 hectáreas, cuando la meta es de tres millones de hectáreas.

Manifiesto

Nada hizo Santos para impedir el hundimiento en el Congreso de la Reforma Política, sabiendo, como todos los colombianos, que ninguna guerrilla se desarma si no existen plenas garantías de participación política para todos.

Chequeo

Después del plebiscito el gobierno de Juan Manuel Santos perdió el contorl del Congreso, y aún teniendo el fast track, que era el procedimiento legislativo rápido, no logró la aprobación de la reforma política. El gobierno de Duque también la retiró.

Manifiesto

Sabotearon las Circunscripciones Electorales Especiales de Paz concebidas para que las víctimas de las regiones más afectadas por el conflicto, tuvieran voz en el Congreso de la República.

Chequeo

Dos veces se hundieron las curules para las víctimas, en la primera oportunidad a falta de un voto, lo que generó una ola de demandas ante el Consejo de Estado, después por falta de quorum. Hoy no hay proyeto en trámite.

Manifiesto

Iván Duque asegura sin inmutarse que lo que él no firmó, no lo obliga, desconociendo así que el acuerdo se firmó con el Estado, no con un gobierno.

Chequeo

Duque dijo esa frase cuando era candidato, pero como presidente ha mantenido su compromiso con la reincorporación de la base guerrillera y ha promovido cambios al Acuerdo.