Si va a manejar, no tome licor: Las bebidas alcohólicas no combinan para nada con el volante. Las autoridades han insistido en no ingerir licor antes y durante el desplazamiento, para proteger así la vida de todos los ocupantes del vehículo y los demás conductores.

“Hacemos un llamado a todos los ciudadanos para que nos acompañen con su buen comportamiento, cumpliendo las normas y viajando con responsabilidad de manera que cumplamos la terminación de nuestro año con un decrecimiento en la tasa de siniestralidad”, aseguró Reyes.

Las autoridades de movilidad además recomendaron acceder a las páginas web y cuentas en redes sociales del Ministerio de Transporte, la ANI e Invías si necesita conocer estado de las vías, rutas alternas y consultar las horas en las que es más recomendable viajar.