115.000 estudiantes presentarán pruebas Saber

Este domingo 9 de junio, los estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas del país, que hayan cursado el 75 % de su programa académico, presentarán la Prueba Saber TyT.

De acuerdo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), son cerca de 115.000 los estudiantes que acudirán a la cita, de los que 565 tienen algún tipo de discapacidad, siete son mayores de 60 años y otros siete se encuentran en centros de reclusión.

La directora general del Icfes, María Figueroa, recordó que “para esta prueba es indispensable llevar un documento de identificación. Quien no lo tenga consigo en el momento de presentar la prueba no podrá realizarla. Si por alguna razón no se tiene un documento de identidad válido, el citado debe presentar el denuncio de pérdida que expiden las autoridades competentes. No se aceptarán fotocopias de ningún documento de identidad”.

Como novedad, el certificado de presentación del examen no se entregará en el sitio de aplicación de la prueba, sino que los estudiantes podrán descargarlos dos semanas después en el portal www.icfes.gov.co

En una primera sesión, el examen contendrá preguntas genéricas, obligatorias para todos los inscritos. Esa jornada iniciará a las 7 a.m. y terminará al medio día. Es fundamental que cada estudiante verifique en su citación si también debe acudir a la sesión de la tarde, en la que se resolverán preguntas específicas.

El Icfes informó que los resultados se publicarán en el portal de la entidad el sábado 17 de agosto.

Para evitar contratiempos, el Instituto recomienda tener a la mano lápiz con mina número 2, borrador de nata y tajalápiz; descargar la citación con anterioridad y ubicar el sitio del examen, para verificar las rutas de transporte y el tiempo de traslado; y no llevar teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico, pues hacerlo ocasionará la anulación de la prueba.

Los citados diligenciarán, además de los formatos en los que verifican su identidad y de aceptan haber entendido las instrucciones para la prueba, un compromiso ético que promueve el valor de la honestidad durante la presentación del examen.