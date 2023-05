Como las decisiones en el Congreso no se están tomando con celeridad, o muchas veces terminan siendo contrarias a intereses de determinados sectores políticos, las calles se volvieron un escenario de presión para sacar adelante iniciativas que en el Capitolio no encuentran vía libre. Y no solo lo hace el presidente Gustavo Petro con sus polémicos balconazos y convocatorias constantes a movilizaciones.

Desde orillas políticas distintas, dos sectores –uno más a la izquierda y el otro más a la derecha– comenzaron a moverse para que se les dé la autorización de comenzar a recoger firmas e impulsar un referendo que, sin tener que pasar por el Legislativo, permita frenar el maltrato animal en actos que son aún considerados como tradiciones y prohibir del todo el aborto echando para atrás los derechos adquiridos constitucionalmente por las mujeres.

Por un lado, hay una propuesta de referendo para prohibir conductas consideradas crueles con animales como las corridas de toros, corralejas, peleas de gallos, novilladas, becerradas y tientas, y otras prácticas comunes en zonas ganaderas como el coleo y el rejoneo.