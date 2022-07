Gustavo Petro prometió una reforma agraria. ¿Cómo la articularán?

“Ese es el tema central y queda muy claro que no hay expropiación. Se trata de que las tierras que no están siendo utilizadas como toca puedan ser compradas por el Estado para distribuirlas en los sectores productivos que no tienen tierra, en campesinos que no alcanzan ni a obtener dos hectáreas para contar con una mínima posibilidad de producir. También está el catastro multipropósito para que en las tierras que no están siendo productivas los propietarios tengan la alternativa o de volverse eficientes o de pagar altos impuestos o de vendérselas al Estado”.

¿Con qué fondos se efectuaría la compra de tierras?

“La intención es hacer una distribución de tierras, no con los baldíos, sino con las que no se están utilizando como corresponde. El presidente fue claro en que se desarrollará el capitalismo, no se enterrará la posibilidad a los dueños de utilizar los terrenos eficientemente. La tierra rural actualmente no paga los gravámenes que debería y a través de los impuestos que van a llegar estos ayudarán a la compra de tierras que no están siendo utilizadas adecuadamente para distribuirlas”.

¿Cómo proyectan la delimitación de qué tierras se van a identificar como los terrenos que podrían ser comprados por el Estado para entregarlos a campesinos?

“Ese es uno de los temas que hay que precisar. Tenemos los instrumentos para hacerlo y este gobierno se caracteriza por los consensos. No se trata de llegar a atropellar, sino de dialogar. Con las herramientas que tiene el Ministerio encontraremos cómo hacer esta reforma agraria, que es una tarea pendiente del país desde hace décadas”.