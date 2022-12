Los congresistas, varios de ellos de la bancada de oposición, aseguran que apareció un parágrafo que no conocían en el artículo que contempla que las elecciones a las corporaciones públicas se hagan mediante listas cerradas, paritarias y cremalleras.

La representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda es una de las que se levantó de la sesión asegurando que “no es correcto que en una ley votemos nuestra propia reelección”, y es que ese ítem le daría la posibilidad a los congresistas actuales de que entren quedando para la contienda de 2026.

Es tal la disputa generada por ese parágrafo que el presidente del Senado, Roy Barreras, salió a responderle las críticas a Miranda minutos después de despertarse de una cirugía de ocho horas para tratar el cáncer que padece.

“La lista cerrada no gusta a youtubers y vedettes que son la excepción en medio de unas mayorías elegidas en el sistema clientelista (lista abierta). Piensan en ellos no en acabar el sistema de compra y venta de votos. Por eso no ven que la lista cerrada necesita democracia interna”, expresó Barreras.