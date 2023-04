¿”Jalón de orejas” a López y Vélez? MinInterior pidió que discrepancias del gabinete sean internas

Las diferencias conceptuales entre los ministros del gobierno de Gustavo Petro se han trasladado a los medios de comunicación y, para algunos, queda la sensación de una posible división en el gabinete. Para bajar las tensiones, Alfonso Prada, ministro del Interior, pidió a sus demás compañeros que procuren mantener las discrepancias en privado.

“Los enfrentamientos son normales y a eso no le pongo ningún misterio. (...) Lo ideal, yo lo reitero, es que tramitemos internamente las diferencias. Hacerlo en los foros y en los medios de comunicación puede generar confusión en torno a las posiciones del gobierno. El llamado es que hagamos los debates adentro”, señaló el ministro Alfonso Prada en diálogo con Blu Radio.

Lea más: Cecilia López le manda duro mensaje a la Ministra de Minas

Las afirmaciones de Prada pueden interpretarse como un llamado de atención para las ministras de Agricultura, Cecilia López, y de Minas y Energía Irene Vélez. Las jefas de cartera han venido protagonizando una discusión en la esfera pública.

En medio de un foro de EL COLOMBIANO, López lanzó el miércoles lo que supuso un dardo para la ministra Vélez.

“Como viene la ministra de Minas, yo tengo un mensaje: a mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos, entonces estamos diciendo que hay que proteger el mundo, etcétera, y no se dan cuenta que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron”, indicó López inicialmente.

Entérese: “Estoy segura que quiso decir otra cosa”: respuesta de MinMinas a declaración de MinAgricultura en foro de EL COLOMBIANO

Prada, portavoz del gobierno, señaló que dentro del gabinete hay dos maneras de ver el gobierno: una de izquierda y otra de centro liberal y que, por tanto, hay cruces de tipo conceptual e ideológico en la toma de decisiones.

“(Cecilia López) es una mujer muy inteligente y estoy segura que quiso decir otra cosa, porque esta política de transición energética es una apuesta de todo el Gobierno”, fue la réplica de Vélez a López.

En todo caso, el ministro Prada aseguró que el debate, muchas veces, es propiciado por el propio presidente para poder llegar a “las mejores conclusiones”.

Sin embargo, también fue en este gobierno que se gestó, al parecer, la salida de Alejandro Gaviria –exministro de Educación– por sus constantes críticas a la reforma a la Salud que está siendo tramitada en el Congreso.