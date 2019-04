Restos hallados en Santander podrían ser de chilena desaparecida

Luego de rastreos y labores de campo, efectivamente fue hallado un cuerpo incinerado; solo restos óseos, por lo que aún no se puede determinar que sean los de una mujer, debido a que no fueron halladas pertenencias ni prendas de vestir.

Discusión en una tienda: el último rastro

La última persona que tuvo contacto con la ciudadana chilena fue su compañero sentimental, el santandereano Juan Guillermo Valderrama Amézquita, de 28 años, quien asegura que el pasado 29 de marzo tuvieron una discusión en una tienda en la calle 60 carrera 17D del barrio Ricaurte, en Bucaramanga.

Allí, el joven afirmó al periódico Vanguardia que ella al parecer se disgustó por una llamada que él recibió de una mujer norteamericana con la que él tenía una relación en paralelo (Becky Evans).

“Puse mi celular en la mesa, me entró una llamada de una mujer, entonces ella se levantó muy enojada, despechada, con una cara de rabia, molesta, intenté detenerla, pero me manoteó y me dijo que la dejara en paz. Yo me devolví a pagar la cuenta y mientras me dieron el cambio se fue”, relató el joven.

Blanca Gómez, propietaria del establecimiento comercial, confirmó la presencia de Valderrama Amézquita en el lugar, pero jamás vio a la persona que lo acompañaba, ni mucho menos escuchó una discusión.

“Él vino, me compró una gaseosa y una cerveza y ya. Llegó a decirme que cuánto me debía que se había ido sin pagarme, estaba tan ocupada que no me había fijado. Le cobré $3.500 y listo, no supe más”, explicó la comerciante.

La mujer agrega que si la hubiera visto a la extranjera, de 51 años, ya hubiera colaborado con la búsqueda.

“A ella no la vimos, ni siquiera los escuchamos pelear, si yo hubiera escuchado algo hasta hubiese salido a ver qué pasaba”.

Aquel día, Juan se fue y no lo volvieron a ver hasta el Miércoles Santo, cuando regresó a pegar un cartel con la foto de Ilse y contó que estaba desaparecida.

“Después volvió en Semana Santa a pegar un cartel y preguntó si la recordábamos, pero le dijimos que no. Acá viene mucha gente, es un negocio”, finalizó Blanca.

Los habitantes del sector explicaron que a diario las autoridades buscan información en la zona e indagan entre los vecinos qué fue lo que vieron durante la estancia de la pareja en la tienda.

De igual forma, la Policía también está analizando el contenido de las cámaras de vigilancia del área con el fin de contrastar la versión de Juan Guillermo.

“Policía y Fiscalía vienen a diario a buscar cámaras, pero por acá casi no hay. Solamente un restaurante de la esquina tiene y parece que ya se habían borrado las imágenes”, reveló un residente de la zona.