Ese no fue el único mensaje criticando a Juvinao. El activista David Rozo –simpatizante del petrismo y muy activo en Twitter– también cuestionó que hubiera personas que en campaña usaron como una insignia reducir salarios y ahora se echen para atrás para hacerlo en los próximos cuatro años.

“Si sabían que era tan difícil, tan imposible reducir el salario a los congresistas, ¿por qué razón lo usaron como lema de campaña? No lo digo para mal, es que de corazón eso es lo único que no logro entender. Si sabían que la Corte lo tumbaría, ¿Por qué prometerlo? ¿Por qué?”, escribió Rozo.

Por último, Humberto de la Calle –que no está en toldas petristas– también se quejó de que quieran el cambio pero no para ya. En la misma red social manifestó que no debe haber dilaciones para que él y sus compañeros del Capitolio se mermen el sueldo, ya que este no es un asunto menor y debe hacerse para recuperar la confianza en las instituciones.