Anticonceptivas, más baratas, pero escasas

Dado que algunas mujeres no han encontrado las pastillas, les ha tocado cambiar de marca. Antes esto, el médico Eduardo Ventura, de la plataforma médica 1doc3, explica que en caso de que la mujer no encuentra sus pastillas en el mercado y decide cambiarlas, “debe realizarse tomando en cuenta los días de descanso y no la menstruación”. Por otra parte, Carlos Ruiz, ginecólogo del Hospital General de Medellín, señaló que puede haber mayor probabilidad de embarazo.