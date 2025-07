Fomag baja la caña a anuncio de Fundación Santa Fe: “atiende a 0,48 % de usuarios”

En un comunicado de prensa y varios trinos publicados en la cuenta de X (antiguo Twitter) , la entidad dijo que el fin del contrato con la Santa Fe no fue por deudas con esa clínica y, por el contrario, señaló que “somos buenos pagadores”. En ese sentido, el vicepresidente del Fomag, Aldo Cadena, afirmó que “salvo excepciones, ninguna deuda nuestra supera los 40 o los 45 días”.

Por otro lado, el vicepresidente Cadena aseguró que desde el 1 de agosto empezará a operar un nuevo contrato con la red de prestadores de servicios de salud para la atención de los profesores y sus familias en Bogotá y en el país. Por esa razón, el funcionario aseguró que en esa fecha no solo se acabará el contrato con la Fundación Santa Fe, sino que “estamos alistando esta semana los nuevos contratos y garantizamos que habrá prestación de los servicios porque firmaremos contratos con la Fundación Santa Fe o con otras instituciones”.

“En esta ocasión habrá un tarifario. No existe un tarifario aquí, no existen reglas para la negociación para una contratación. Era la ley de la selva, donde una vez se termina el contrato y usted no puede suspender los servicios. Inmediatamente usted queda sometido a lo que imponga el más fuerte, de acuerdo a la necesidad que tengan los maestros”, puntualizó Cadena.

