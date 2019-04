Así habrían desfalcado la salud de los más pobres

Durante la llamada, ambos hablaban directamente de fórmulas médicas, formatos CTC (necesarios para la autorización de medicamentos no incluidos en el POS) y de “conseguir los formatos para hacer esos cobros”. Esta conversación sería la prueba reina para establecer que además de efectuar cobros por servicios no prestados, las IPS también comercializarían documentación médica necesaria para acceder a medicamentos restringidos. Por cada fórmula o formato, habrían cobrado hasta $6 millones.

Al verificar el registro empresarial de dicha IPS, el verdadero representante legal registrado era Jorge Enrique Albadán Rodríguez , pero cuando personal de Compuredes se desplazó hasta la dirección de domicilio consignada, encontró que en el lugar no funcionaba la Clínica San Jorge sino una droguería. De eso da cuenta el registro fotográfico adjuntado por la Fiscalía al expediente del caso. Sin embargo, por cuenta de servicios a pacientes, la Clínica San Jorge había cobrado a Savia Salud cerca de $954 millones, de lo que dan cuenta varias transacciones bancarias.

El primer eslabón de la cadena sería un hombre que se había identificado como Ricardo Mora y que en la información que remitió Comfama aparecía como representante legal de las IPS 1A Asistir S.A. y Clínica Especializada San Jorge al momento de haber sido creadas. Ambas entidades aparecían como responsables de los cobros a Comfama y a Savia Salud. Pero cuando el personal de Compuredes lo contactó telefónicamente, Mora no fue capaz de suministrar con claridad su número de documento de identidad.

Durante la exposición del caso que se presentó en las audiencias preliminares, la Fiscalía explicó que los capturados integrarían una presunta red criminal, que no solo habría estafado al sistema de salud en Antioquia sino también en otras regiones del país, a través del robo y posterior venta de medicamentos controlados, como anfetaminas, y también mediante la comercialización de fórmulas médicas en blanco y formatos para la autorización de medicamentos no incluidos en el POS, documentos por los que cobraban hasta $6 millones.

Estas detenciones son producto de la labor investigativa adelantada por el ente acusador, a partir de la denuncia que Comfama formuló en 2014 por el cobro que las IPS Clínica Especializada San Jorge, 1A Asistir S.A. y Clínica Ibagué hicieron de servicios médicos no prestados.

Lozada sería un eslabón en la cadena de otra presunta modalidad delictiva: la misma red de IPS de papel habría hurtado medicamentos no incluidos en el POS y que no eran de venta libre al público, para revenderlos en diferentes regiones de Colombia e incluso en Guatemala.

En otra de las interceptaciones, Lozada le manifiesta a Velásquez que “ya para el martes tengo cita con el gerente de la otra IPS”, por lo que deduce la Fiscalía, la red sería mucho más grande y se estaría solo ante una mínima parte de un gran desfalco de dimensión nacional que estaría por determinarse.

En esa misma conversación, Velásquez le pide a Lozada que “consiga todas las anfetaminas en frasco que pueda” y en una llamada más, Lozada le propone a un hombre identificado como Wilson, que no fue vinculado a la investigación, “crear perfiles falsos y contraseñas” de redes sociales, que se usarían para la redistribución de los medicamentos, pero el hombre le responde que no es capaz y que no se atreve a participar en la situación.

Los medicamentos habrían sido transportados en buses de servicio intermunicipal, en cajas embaladas y siempre bajo la supervisión de uno de los integrantes de la red. Las autoridades investigan si para estos propósitos, los capturados sostenían vínculos con organizaciones criminales de Santander, como la banda “Caciques de la esmeralda”.