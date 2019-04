Así son las rutas del tráfico de fármacos en Colombia

De Ecuador a Ipiales, de Ipiales a Pasto y de ahí a Cali. No importa si es droga, ropa o tecnología. Esta es la primera ruta de tráfico de contrabando que tienen los delincuentes para ingresar a Colombia.

Recomienda revisar el empaque, verificar que no tenga enmendaduras, revisar los registros sanitarios y que cuente con el número de registro sanitario del Invima. “Si tiene denuncias, puede enviarlas a invimafv@invima.gov.co”, explica el Instituto.

Pero no es un asunto exclusivo de este país. En el mundo, durante 2018, la Internacional de Policía Criminal (Interpol) ejecutó la operación mundial Pangea XI, que permitió la incautación de 500 toneladas de productos farmacéuticos ilícitos.

Por el lado de la Corporación indican que el año pasado, a través del Programa Posconsumo, con el que se evita que los medicamentos que se vencieron o no se consumieron sean reutilizados por inescrupulosos y regresen al mercado de manera ilegal, lograron “una correcta gestión a más de 1.400 millones de unidades de medicamentos por un valor de más de $1.450 millones”.

La lucha no solo es judicial. Desde los gremios, como la Andi y la Corporación Punto Azul –impulsada por el gremio farmacéutico– también suman esfuerzos para frenar o, por lo menos, evitar que estos elementos, que pueden ser mortales, lleguen a las manos de los pacientes.

Pero no es lo único. La Polfa y el Invima tienen identificado que, en total, a Colombia llegan medicamentos fraudulentos o falsificados desde 39 países, entre los que se encuentran Alemania, España, China, Reino Unido, entre otros. Desde China, de acuerdo con la Dian, fueron aprehendidos 3.993.556 unidades de medicamentos de contrabando entre 2014 y 2018. De estas, 514.175 llegaron a Antioquia, según el reporte.

El lío no es nuevo. La semana pasada, la Fiscalía General desarticuló una estructura dedicada a la venta y distribución de medicamentos para enfermedades de alto costo. Durante un año y medio de investigaciones, la red criminal de 13 integrantes, presuntamente, no conseguía la mercancía con los laboratorios científicos certificados.

Sara Margarita Lastra, toxicóloga del Centro de Información y Estudio de Medicamentos y Tóxicos de la Universidad de Antioquia, explicó que los riesgos de consumir un medicamento falsificado van desde no satisfacer la necesidad médica hasta la muerte por intoxicación.

“Por lo que no contiene la cantidad adecuada de principio activo o no contiene ni siquiera un ingrediente activo o pueden tener sustancias tóxicas, esto puede ocasionar que el medicamento no sea ni eficaz ni seguro para tratar una enfermedad, ocasionando que esta patología siga complicando la situación médica del paciente, conllevándolo a secuelas, o en el peor de los escenarios, la muerte”, detalla Lastra.

De acuerdo con Montoya, de la Andi, han podido evidenciar que las redes criminales no trabajan sobre productos, sino sobre rutas, “y eso nos enlaza con el tema de las rutas del narcotráfico, que son las mismas para el ingreso de todos los productos de contrabando”, es decir, los criminales tienen las mismas rutas, pero lo único que cambia es lo que trafican.