Cinco buenas nuevas contra la pandemia

Los ventiladores mecánicos son uno de los equipos necesarios a la hora de tratar un paciente con neumonía por covid-19 en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital. Mientras el cuerpo combate el virus, los esfuerzos médicos se concentran en mantener la vida a flote, en que el paciente no deje de respirar, y para ello le brindan asistencia respiratoria por medio de este equipo: una especie de inflador que impulsa el aire para que llegue hasta los pulmones. Pero los ventiladores mecánicos no abundan y, ante la actual emergencia, su demanda crece exponencialmente en el mundo. Por esta razón, y previendo el déficit de equipos que se podría presentar en las UCI del país, el Grupo de Investigación en Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica (Gibic) de la Universidad de Antioquia, de la mano de otras universidades, hospitales y empresas de bioingeniería de la ciudad, desarrollaron a contrarreloj un prototipo de ventilador mecánico de bajo costo que podrían producir empresas locales. “Empezamos a trabajar en él desde el lunes, ya estamos probándolo en animales y posteriormente solicitaremos el aval del Invima para iniciar con su producción masiva”, aseguró Mauricio Hernández, director del Gibic, quien agregó que se espera que en tres semanas el dispositivo esté disponible. Poner su reproducción en marcha permitiría ampliar significativamente la capacidad instalada de los hospitales locales a muy bajo costo. Mauricio Toro, CEO de Techfit Digital Surgery, una de las empresas integrantes del equipo, explicó que cada uno de los ventiladores convencionales puede valer hasta $150 millones en el mercado. “Nosotros estamos apuntándole a que cada uno de los nuestros valga mil dólares, unos $4 millones. No tendrá todas las funcionalidades que un ventilador convencional de UCI, que tiene variaciones para muchas enfermedades, pero servirá para atender pacientes por covid-19”. Toro también indicó que hay muchas empresas en Colombia que pueden producir las partes para ensamblarlas en la U. de A. “En el mundo entero hay déficit de ventiladores mecánicos. Nadie estaba preparado”, expresó y explicó que estos equipos suelen producirse en países como Alemania, Suiza y China. “Pero la producción está parada por la emergencia. En Alemania han decretado que estos son bienes de interés nacional y no los están exportando. Y en China están sin capacidad de producción”. Con el ánimo de contribuir a la situación similar que están afrontando diferentes países en el mundo, el proceso ha sido documentado y publicado en un blog digital (letsbeatcovid19.blogspot.com) en el que cualquier persona puede acceder de manera libre a los diseños 3D, el código de programación del software y las instrucciones. “Cualquiera puede reproducirlo”, expresó Toro, aunque concluyó que “nuestra mayor esperanza es que el trabajo que estamos haciendo no se necesite”.