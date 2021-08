DANIELA VANEGAS OTÁLVARO

Viróloga y profesora de la Universidad CES

ANÁLISIS

Vacunarse: clave para enfrentar variantes

“Cuando hablamos de variantes virales se trata de virus que han adquirido mutaciones o cambios genéticos, los cuales pueden tener implicaciones en la respuesta inmunológica de las personas. Respecto a la covid-19, la comunidad científica ha encontrado las variantes alfa, beta, gama y delta, que es la más reciente y fue identificada por primera vez en India. Pese a ello, la delta no solo circula en Colombia: se ha reportado casos en Dinamarca, Reino Unido y Estados Unidos. Esta variante no es solo de interés por sus niveles de trasmisibilidad, sino por una posible resistencia parcial a las vacunas actualmente disponibles, según los estudios hasta ahora conocidos. También es importante anotar que, según evidencia del Reino Unido, los pacientes que afrontan la variante delta tienen más riesgo de complicarse e ir a hospitalización en comparación con las personas contagiadas con otro tipo de variantes, como la alfa. Lo anterior, sin embargo, no le resta importancia a la vacunación. Al contrario, el riesgo de trasmisión de esta variante ha disminuido un poco en países donde ha aumentado la cantidad de personas inmunizadas, en comparación con los países africanos, donde menos del 5 % de la población está vacunada. En esas condiciones, el riesgo de que la variante se dispare y genere infecciones, complicaciones y muertes es mayor, pese a la trasmisibilidad. Aunque se ha insistido en que las complicaciones y la necesidad de hospitalización pueden ser mayores en el caso de contagios por la variante delta, está demostrado que, sin importar la farmacéutica que produzca la vacuna, las personas con el esquema completo o con una dosis tienen más herramientas para combatir esta variante viral y afrontar complicaciones. Vacunarse sí o sí, tapabocas, lavado de manos y distanciamiento siguen siendo las recomendaciones claves”.