“Lo que ha hecho la covid-19 es desnudar la fragilidad del sistema”: Isaza

La Federación Médica Colombiana ha sido una de las entidades que ha expresado los problemas estructurales del sistema de salud. La falta de pagos y la deficiencia en la entrega de insumos de bioseguridad son solo algunas falencias que enfrenta el personal de salud, además de la muerte de cinco profesionales reportados desde el 11 de abril con Covid-19.

El panorama del sector en medio de la coyuntura que atraviesa el país a causa del virus no es alentador, teniendo en cuenta las denuncias que se han venido presentando desde varios departamentos, donde se habla de deudas en hospitales y cierres de clínicas, así como de irregularidades en pagos, insumos, infraestructura, entre otros, que desnudan el complejo momento.

El presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, habló con COLPRENSA sobre la tensa situación que se vive en sector de la salud en medio de la crisis por cuenta del Covid-19, y su retiro de la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional por falta de garantías.

Las ARL se comprometieron a entregar cerca de 2 millones de implementos de seguridad en lo que resta del mes a los médicos de todo el país, ¿Qué tan viable es que se pueda cumplir con las medidas de protección que requieren los profesionales de la salud?

“Hay que tener en cuenta cuáles son las ARL que entregarán los insumos como guantes, mascarillas, polainas y trajes con el aval del Invima, así como los hospitales que recibirán estos recursos. En cuanto a la viabilidad, es necesario que la Contraloría vigile y sepa que se está haciendo con las órdenes de compra, y si es efectiva la entrega de materiales, no que esto se vuelva otro decreto o papel sin efectividad en el país”.

¿Cuáles zonas son las más críticas del país en cuanto a insumos, falta de pagos y deficiencias en la contratación?

“Todas las ciudades están en crisis con una leve diferencia en las grandes ciudades, donde hay un mayor desarrollo de estructura hospitalaria y un mayor avance desde el punto de vista tecnológico. Pero, de acuerdo con la encuesta que realizamos entre la última semana de marzo y la primera semana de abril, la Federación Médica Colombiana y el Colegio Médico Colombiano encontraron que prácticamente todo el país tiene deficiencias. Entre más periférica sea la zona y menos desarrollada sea, mayor será la falta de insumos.

La otra cuestión es que el 80 % de la población sanitaria está desprotegida en el punto de vista laboral y de seguridad social. Es más, el 80 % del personal está en la informalidad laboral y solamente cerca del 20 % tiene resuelto su problema de contratación. Las personas que se enferman y entran en incapacidad o fallecen no tienen ninguna protección hasta el momento, salvo que se empiece a aplicar por parte del Gobierno, la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría y la Procuraduría General, con el fin de ver si se está vigilando y cumpliendo la orden, en la que se considera el Covid-19 como enfermedad laboral para los trabajadores del sector”.

¿Tienen cálculos concretos de cuántos médicos estén contagiados con coronavirus en el país?

“El viernes en la mañana, en la Plenaria de la Cámara de Representantes, hablamos de un caso de contagios en una clínica en Magdalena. Según lo dijo el doctor Antolín Ortiz, del Colegio Médico Colombiano, aproximadamente 24 profesionales tienen Covid-19, por lo que pidió mayor vigilancia a estos casos y la entrega de implementos de atención a los servicios de salud. Además, en Pereira se sabe que hay diez más que contrajeron la enfermedad y en Bogotá cuatro en el Centro Policlínico del Olaya”.

En cuánto a capacidad de camas hospitalarias y camas UCI, ¿Se sabe cuáles zonas tienen menos camas y presentan mayores dificultades para atender a los pacientes?

“Hay poblaciones de alto riesgo, como por ejemplo el departamento del Chocó, que no tiene suficiente cantidad de camas para atender una contingencia como esta, y las poquitas camas que hay son absolutamente privadas. De manera que estamos ante una situación de una gran incertidumbre y temor. Igualmente, en la audiencia que hubo ante los representantes de la Cámara se informó qué fue lo que pasó en los departamento del Magdalena y Nariño, pues en Tumaco no hay Unidades de Cuidados Intensivos, en Buenaventura hay muy pocas, y lo más grave es que la gran mayoría son privadas.

Entonces, es a esas UCI a las que se debe obligar a que reciban a cualquier paciente, sea positivo para Covid-19 o no lo sea. En este momento, si hay pacientes con más problemas de Covid-19 y que requieren cuidados intensivos, deben recibirlos”.

¿Por qué se retiraron de la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional y bajo qué condiciones volverían a ella?

“La Federación Médica Colombiana se retiró de la mesa por tres situaciones ocurridas en estas conversaciones: la primera fue en una reunión que tuvimos ampliamente con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en la que le planteamos lo conveniente que sería importar profesionales de otros países y el inconveniente que sería hacer rápidamente las convalidaciones de títulos adquiridos en el exterior. Le hicimos caer en la cuenta al ministro que eso no era necesario y que además era inconveniente, puesto que tenía en el país una cantidad de personal que estaba dispuesto para empezar a trabajar en la contingencia de la emergencia. Nosotros planteamos que era un inconveniente porque una buena cantidad de médicos, al hacer la solicitud, se descubría que nunca habían estado por fuera haciendo la especialización sino que estaba trabajando acá, de manera que había un problema de fraude.

La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina propuso adelantar los grados de los estudiantes de último año para que ellos participarán en cuestiones de telemedicina y orientación telefónica, sin exponerlos al riesgo de ser contagiados con el Covid-19. Igualmente pasaría con los especialistas de último año de formación para adelantar su graduación. El ministro dijo que listo, que aceptaba eso y que se pararía la cuestión de las convalidaciones. Luego nos enteramos que él mismo había dicho que las convalidaciones seguían.

La segunda fue cuando le planteamos al ministro la necesidad y la importancia de que el personal sanitario tuviera un sitio donde cambiarse, puesto que no se les da estos espacios y mucho menos los insumos. Se le propuso la disposición de habitaciones hoteleras para que el personal sanitario pudiera descansar y reponerse del turno, bañarse, cambiarse de ropa y luego salir a trabajar. De nuevo, el ministro expresó que eso no se puede hacer, porque sería una cuestión de inequidad dentro del sistema con respecto a las demás poblaciones.

La tercera es por el decreto 537 de 2020, en el cual prácticamente se obligaba al personal médico a laborar, sabiendo los riesgos que se están corriendo. En ese momento, el ministro de Salud afirmó que no se podía quitar ya el decreto, pero que se iba a hacer un borrador en el que no se diera ese carácter obligatorio y la sanción en caso de incumplimiento. Nos enviaron un documento que no era el que esperábamos por parte de él. Nos enviaron un documento ‘mamotretudo’ que no respondía a la solicitud. Fue así como decidimos retirarnos de los diálogos, no vimos seriedad en las propuestas”.

¿Cree que con los gestos simbólicos que le vienen haciendo al personal médico a través de aplausos se está haciendo un verdadero reconocimiento de la labor que ustedes cumplen?

“Con el panorama que hemos planteado no se ve un reconocimiento. Desafortunadamente, el personal médico no ha tenido acceso ni a elementos de protección personal ni a salarios o contrataciones dignas. Muchos profesionales trabajan con formas de contratación a destajo o por prestación de servicios, lo cual nos deja desprotegidos ante alguna eventualidad, no responden por nosotros si nos enfermamos o morimos, y además de esto, nos tenemos que enfrentar a la discriminación por el miedo y el pánico de la gente al contraer el Covid-19.

Como hemos dicho, las comparaciones son odiosas, pero a las Fuerzas Militares se les da los uniformes y armamento necesario para combatir en una guerra. Nosotros estamos batallando la nuestra en medio de muchas dificultades sin las debidas garantías. Por eso, más que aplausos, pedimos protección para evitar más muertes por cuenta de este virus”.

¿Se han sentido estigmatizados por el temor que tienen muchas personas al contagio?

“Desafortunadamente es lo que ocurre en muchos casos. El pánico está reinando en la gente y eso genera que muchos profesionales sean discriminados en diferentes escenarios, según las denuncias conocidas por varios médicos. El estigma más la falta de garantías dignas nos está afectando a todo el gremio”.

¿Cree que el Gobierno está manejando de manera correcta la lucha contra esta enfermedad?

“Lo que ha hecho el Covid-19 es desnudar la fragilidad y la incapacidad de un sistema como este para resolver situaciones de emergencia como las que estamos viviendo. Este es un sistema que vive del lucro y la venta de servicios médicos para facturar y vender equipos de última generación y robar recursos para la salud. Este debería ser un sistema en que debería primar la prevención de enfermedades y un bienestar digno para los colombianos”.