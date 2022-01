Hay que prepararse para ver 40.000 contagios diarios de covid: Duque

Duque, además, les pidió a los ciudadanos acudir de forma masiva a vacunarse, en caso de que no lo hayan hecho. Señaló que la idea es llegar al 80% de la población vacunada con al menos una dosis anticovid antes de que termine enero. El mandatario dijo que, en la actualidad el 76% de la población cuenta con al menos una dosis de la vacuna y el 56% ya tiene su esquema completo.

Además, pidió impulsar la vacunación de refuerzo. En Colombia, las personas inmunosuprimidas pueden aplicarse la dosis de refuerzo un mes después de aplicarse su esquema inicial, para los mayores de 50 años este intervalo es de 4 meses y para el resto de la población es de 6 meses.

Mientras tanto, debido al alza de casos, en las últimas horas el Ministerio de Salud les pidió a los ciudadanos no asistir a los servicios médicos de forma presencial, a menos de que se presenten signos de alarma como “dificultad respiratoria, fiebre muy alta que no cede, vómitos excesivos, o, en general, cualquier alteración del estado de conciencia”. Esto con el objetivo de que no se congestione el sistema de salud.