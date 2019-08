Medimás, dos años de quejas y tutelas

El agüero dice que cuando uno se levanta con el pie izquierdo le va mal y eso, parece, es lo que le pasa a la EPS Medimás, que tras dos años de operación, no logra consolidarse y su panorama se vislumbra oscuro: empezó con 5,6 millones de afiliados y ahora cuenta con 3,6 millones.

Para ser más precisos, en promedio, contra la EPS radicaron 232,6 PQR cada día de los 516 que hay entre enero de 2018 y mayo de este año. Para tener un panorama más amplio basta con mirar el informe de tutelas en la salud, presentado por la Defensoría del Pueblo a principios de este mes, el cual indicó que en 2018 se radicaron 207.936 tutelas reclamando este servicio.

En este ítem, Medimás aparece con 24.731, es decir, representó el 11,89 % del total de los recursos presentados contra las EPS, siendo la empresa que, a juicio de la Defensoría, más vulneró este derecho catalogado como esencial.

“No me han otorgado dos medicamentos: ácido quenodexosicólico –no disponible y sin tratamiento hace 5 años– y la coenzima Q10”, explicó Jorge, resaltando que “solo han suministrado medicamentos normales para los síntomas”.

Su situación ha sido tan compleja, que el 14 de agosto de 2017 le envió una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que le decretaran medidas cautelares para lograr su objetivo. La CIDH, el 7 de febrero de 2018, le respondió que estudiaría su solicitud.

Esa, aunque fue vista como una buena noticia, no ha dado los frutos esperados, pues al consultarle, con resignación responde: “El caso sigue en estudio. Lo que pasa es que no tengo recursos para un abogado que me lo mueva”.