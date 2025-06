¿MinSalud miente con equipos de salud? Rebaten cifras dadas en Consejo de Ministros

Pareciera que al Gobierno del presidente Gustavo Petro —y a él— es difícil cogerlo en una verdad, al menos en lo que respecta al sistema de salud y las políticas y los programas que en ese sentido ha implementado para impulsar su idea de modelo en el país. Así lo expuso un recuento de datos e información oficial que hizo un investigador, en el que muestra que el impacto de esta estrategia no sería el que quiere exponer el mandatario y que su funcionamiento no es del tamaño que expuso.

No obstante, esos números e influencia que expuso no serían tales, según explicó el investigador en salud de la Universidad de Harvard, Johnattan García Ruiz, quien por la misma red social explicó, con pruebas y datos oficiales del Minsalud, por qué es falso lo sostenido por Gustavo Petro.

A todo esto se suma el problema de la frecuencia de las visitas. Si bien se dice que se lleva el médico a la casa, en la práctica muchas familias han recibido una sola visita en tres años, lo cual “no tiene un impacto real en la salud pública”, como lo aseguró el investigador.

Finalmente, mostró que en esta estrategia no hay una priorización efectiva. Esto a raíz de que las regiones más apartadas y con mayores necesidades —como la Amazonía y la Orinoquía— solo recibieron 681 equipos (6 % del total). De estos, solo 65 están activos (9,5 %).

“Entonces no es cierto que hay 90.000 personas recorriendo cada vereda, cada barrio, cada escuela. No es cierto y lo sostengo con datos oficiales. Llevan ya dos años diciendo eso y no es verdad. ¿Por qué no pueden ser honestos con sus propias cifras?”, puntualizó Johnattan García.

