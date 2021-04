Pregunta: Oscar Ortiz @osmaorca en Twitter

¿Es verdad que una persona con defensas bajas no se puede vacunar?

Respuesta: Baltazar Guerrero, médico epidemiólogo, vocero Laboratorios Heel

“Las personas con estados de inmunosupresión como los pacientes con VIH o con tratamientos con corticoides tendrán un mayor riesgo de complicarse con covid-19. Aunque no hay datos definitivos sobre la seguridad y eficacia de la vacunación en estas personas, ellos deben recibir la vacuna a menos que esté contraindicada, por el momento se les recomienda seguir con su tratamiento inmunosupresor y es importante aclarar que las vacunas aprobadas no tienen virus vivos y no van a generar una infección en las personas vacunadas”.

Pregunta: Jorge Castellanos @calejo71 en Twitter

¿Los plazos para segunda dosis se mantienen en 28 días o efectivamente se ampliaron estos plazos sin autorización de fabricantes?

Respuesta: Natalia López, subsecretaria Salud Pública

“Los intervalos de aplicación entre la primera y la segunda dosis de las vacunas son distintos para cada biológico. En el caso de la vacuna de la farmacéutica Sinovac, la segunda dosis se aplica a los 28 días. Para Pfizer es a los 21 días y para AstraZeneca la aplicación de la segunda dosis es a los 84 días”.

Pregunta: María Isabel Echeverry Restrepo en Facebook

Yo tengo plaquetas altísimas por genética. ¿Eso puede generar trombos?, ¿cómo evitar la vacuna de AstraZeneca que podría empeorar eso?

Respuesta: Epidemiólogo Muegues

“La vacuna de AstraZeneca tiene una probabilidad muy baja de generar trastornos trombóticos en los seres humanos, los pocos casos que se presentaron de los miles que se vacunaron no representan una preocupación y parecen obedecer más a respuestas personales y no colectivas”.