Una plataforma comercial que ofrece digitalizar el carné de vacunación covid para generar un certificado precisamente digital, pero con un costo de 17.500 pesos por el trámite , motivó a que el Ministerio de Salud saliera de inmediato a desautorizarla e incluso a lanzar una alerta a los ciudadanos para que no paguen por algo que es realmente gratis.

Aunque algunas capturas de pantalla compartidas desde este miércoles en redes sociales mostraban que el certificado de vacunación se ofrecía sin otras aclaraciones , además de señalar que se trataba de una alternativa “privada” a secas , actualmente, antes de llenar el formulario, hay un letrero más específico, con tres asteriscos, que reza: “ El presente servicio es una iniciativa privada y no representa ninguna solución gubernamental”.

¿Es legal ofrecer estos servicios?

Ya hay un antecedente. En un contundente comunicado emitido el pasado 12 de agosto, el Ministerio de Salud desautorizó una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá que buscaba darles a las personas de esa ciudad la posibilidad de obtener un carné de vacunación digital.

“Ninguna entidad pública o privada diferente al Ministerio de Salud podrá emitir o comercializar el carné de vacunación, en el marco del Plan Nacional de Vacunación”, señalaron entonces desde esa cartera.

No obstante, en esta oportunidad Gerson Bermont, director de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud, sostuvo que sancionar o determinar que la plataforma mivacunadigital.com está incurriendo en una actividad irregular no le corresponde a esta cartera ministerial.

EL COLOMBIANO también consultó con la Superintendencia de Salud y desde allí confirmaron que ya están al tanto del caso, y que van a evaluar si se deben imponer sanciones o no. Y, por otra parte, desde la Superintendencia de Industria y Comercio explicaron que, a menos de que haya un uso irregular de los datos personales de los usuarios, determinar si la plataforma es legal o no, no está bajo su competencia.

Este diario, y ante la polémica que se generó por la aparición de este portal, le preguntó a la Fiscalía si había algún tipo de denuncia penal sobre el tema, pero informaron de haber alguna irregularidad sería más de orden administrativo. Sin embargo, señalaron que están revisando si al respecto hay denuncias ya instauradas por la ciudadanía.