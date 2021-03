“Sabemos que las ceremonias de culto son muy importantes para los colombianos, por eso no se prohibirán las ceremonias, pero sí las procesiones, porque en ellas se presentan mayores aglomeraciones y contactos más estrechos. La idea es que las iglesias preparen sus cultos sin exceder la ocupación recomendada en cada caso, dependiendo el tamaño del templo que permita el distanciamiento de dos metros entre las personas o núcleos familiares. También es importante que no se realicen actividades de mayor riesgo de contagio como estrechar las manos al momento de la paz, la comunión, el lavatorio de los pies. Las iglesias también deberían promover las ceremonias con transmisiones para que las personas puedan conectarse desde sus casas”.

El año pasado los católicos y cristianos no pudieron acudir a las Iglesias para las ceremonias tradicionales de Semana Santa, ¿qué pasará este año?

Hay lugares del país como Popayán y Mompós que por esta época viven del turismo religioso, ¿recomiendan no ir a esos sitios?

“Nosotros no queremos vedar ningún lugar turístico, pero se sobre entiende que sin procesiones las ceremonias en esos destinos no son igual de atractivas para el turista”.

Precisamente, ¿cuáles son los consejos para las personas que aprovecharán Semana Santa para visitar a familiares y amigos?

“Que traten de cuidar a los adultos mayores, no visitar abuelos o a personas que tengan enfermedades que pueden ser comorbilidades en caso de un contagio. Que el hospedaje se haga en hoteles para evitar contactos estrechos con personas con las que no se convive. Que las visitas sean cortas, al aire libre, y que no se hagan comidas familiares en espacios cerrados”.

¿Hay una falsa sensación de seguridad con la vacunación?

“Sí, por eso lo más importante es que se sigan manteniendo las medidas de bioseguridad, haciendo uso del tapabocas en todo momento, lavado constante de manos, si no hay acceso a agua y jabón utilizar soluciones a base de alcohol, evitar las aglomeraciones. De hecho una de las principales recomendaciones es que las personas que tienen que aplicar su segunda dosis en Semana Santa no viajen, para que cumplan con su esquema de vacunación, es vital que la segunda dosis se de exactamente el día que corresponde: 21 días en el caso de Pfizer y 56 en el caso de Sinovac”.