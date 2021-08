Una alerta lanzó ayer el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por la escasez de vacunas contra la covid-19, ante lo cual declaró a la ciudad en emergencia por la imposibilidad de continuar con el proceso local de vacunación.

Quintero hizo un llamado al Gobierno Nacional: “Necesitamos un compromiso para que a Medellín no le falten vacunas. En otras ciudades no pasa lo mismo, entonces necesitamos que le metan corazón a lo que pasa en Medellín, que no nos dejen sin vacunas. Tenemos mucha gente que se quiere vacunar”.

Ayer, según precisaron Quintero y la secretaria de Salud, Andree Uribe, se agotaron las 19.434 vacunas disponibles para primeras dosis. De estas, 2.173 de Moderna y 840 de AstraZeneca estaban destinadas para mayores de 18 años y con comorbilidades. Otras 16.421 de Pfizer eran para gestantes desde las 12 semanas a 40 días postparto y menores de edad.

Para segundas dosis estaban disponibles 38.000 Pfizer y 2.000 de AstraZeneca.

Quintero Calle puntualizó que, desde el comienzo del proceso de vacunación, Medellín ha tenido al menos 20 días no consecutivos en los que no ha podido continuar con el proceso debido a la escasez de dosis.

“Estamos un poco cansados de que a Medellín siempre la están dejando sin vacunas. La gente ya no sabe si ir o no ir. Medellín declara crisis por falta de vacunas y necesitamos un compromiso del Gobierno Nacional”, manifestó el mandatario local.

Medellín completó una semana sin noticias para las 15.000 personas que esperan por su segunda dosis de Sinovac. En todo el departamento hay 31 municipios en la misma situación.

Sin embargo, aunque Quintero señaló que la escasez de vacunas que atraviesa la ciudad no ocurre en otras capitales, la Asociación Colombiana de Salud Pública denunció ayer desabastecimiento en Bogotá, Cali y Cartagena.

En cuanto a la escasez de Moderna, ayer se confirmó el anuncio que había dado la secretaria de Salud de Antioquia, Lina Bustamante, quien señaló el jueves que se amplió el lapso de 28 a 84 días entre la primera y segunda dosis de esta vacuna.

Según dijo Luis Arregocés Castillo, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud de Minsalud, extender el plazo con Moderna “logra un mejor efecto al disminuir los casos graves y muertes, en comparación a completar los esquemas con diferencias de 21 o 28 días en el caso de la nombrada vacuna”.

Este panorama coincide con otras alertas en el departamento como el que emitió la Secretaría Seccional de Salud por un aumento en la mortalidad materna en Antioquia por causas relacionadas con el covid.

Este año, con corte a 21 de agosto, de 35 maternas fallecidas, 23 fueron por causas asociadas al virus