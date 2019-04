Si es “dulce” a los mosquitos, le interesa

Diminutas hembras de mosquito son seducidas por humanos más que por cualquier otro animal. Los machos, por su parte, pueden vivir sin picar, pero ellas no pondrían huevos sin las proteínas de la sangre. Se les hace más difícil si su víctima u hospedero es peludo; por eso en humanos la tarea es “pan comido”.

¿Por qué hay quienes parecen imanes para esos pequeños? Seguro que se ha preguntado por qué siempre se fijan precisamente en usted.

La popular frase es un mito probablemente basado en la preferencia de algunos insectos polinizadores (entre ellos los mosquitos macho) por las flores con néctar dulce.

Pino cuenta que hay estudios que aseguraban haber encontrado indicios de que los mosquitos de la especie Aedes albopictus (los mosquitos tigre) prefieren a las personas de grupo sanguíneo O sobre los grupos A, B o AB. Sin embargo, aclara que no existen evidencias convicentes de que este comportamiento sea universal.

Este investigador en genética evolutiva y de vectores avanza en un trabajo que pronto someterá a publicación en el Journal of Biology en el que ha encontrado una tendencia –que deberá corroborarse ampliando la muestra de mosquitos evaluados– sobre la relación entre la ancestría como otro factor que hace a una persona vulnerable. Entonces, si no es el azúcar en la sangre ni tampoco el grupo sanguíneo, ¿por qué lo prefieren? Hay más razones, no es una sola.

Elija a otro, mosquito

Diferentes especies prefieren unos animales sobre otros, y en el caso de los humanos, también se sienten atraídos por diferentes cosas. Jonathan Day, profesor de entomología médica en la Universidad de Florida en Vero Beach le dijo a Noticias NBC que los estudios de laboratorio sugieren que el 20 % de las personas son altamente atractivas para ellos.

¿Qué es lo que ven y huelen los mosquitos en los humanos? Varias cosas: