Sin miedo a hablarles de este “coco”

Hablar de esta enfermedad, a cualquier edad es un asunto que, de entrada, atemoriza. Sin embargo, cuando el diagnóstico es en niños, aparecen en el entorno familiar otras emociones: culpa, angustia, desesperación; y preguntas sin respuesta: “¿por qué a mi hijo? ¿Por qué a un ser tan indefenso, tan pequeño?”. Javier Enrique Fox, pediatra oncólogo del Hospital Universitario San Vicente Fundación, explica que el cáncer en niños es raro y se presenta un caso por cada 10 mil menores de 19 años.

“La leucemia es el más común, corresponde al 35 % de todos los cánceres en niños, seguido de los tumores del sistema nervioso central, los linfomas y los menos frecuentes como el retinoblastoma, tumores en riñón, hígado, huesos o en cualquier otra parte del cuerpo”.

Frente a este panorama, hay una cosa positiva por destacar y es que los niños con cáncer diagnosticados y tratados a tiempo, tienen posibilidades de curación del 70 %. “El pronóstico depende del diagnóstico precoz, la remisión a tiempo, la educación de los padres respecto a la enfermedad. Es importante que la comunidad tenga claro que el cáncer en niños no es sinónimo de muerte”, enfatiza Fox.

Otro aspecto importante es saber que, además de ser una enfermedad poco frecuente, el cáncer no es fácilmente detectable en los más pequeños, por ello los padres deben estar atentos a cualquier cambio físico o de comportamiento en ellos.

Al mismo tiempo, al tratarse de una patología que no se puede prevenir, Lina María Quiroz Duque, oncóloga pediatra del Hospital Pablo Tobón Uribe, recomienda a los padres antes, durante y después del embarazo llevar una vida lo más saludable posible, “la actividad física, seguir una alimentación lo más natural posible, libre de preservantes, no exponerse a tóxicos, evitar el cigarrillo y la obesidad, son formas de impactar positivamente en sus hijos y disminuir las probabilidades de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, es claro que en estos casos los padres no son culpables, el cáncer en niños obedece a situaciones biológicas”, enfatiza la experta.