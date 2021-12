Aunque el ministro de Salud Fernando Ruiz se pronunció en contra de cancelar los vuelos para evitar la llegada de la variante, esta medida busca restringir el ingreso de no vacunados desde el extranjero. “La velocidad de las variantes siempre supera la capacidad de detección. Por eso los cierres de fronteras son tan inefectivos. Hoy se tiende a cerrar los países más pobres por razones políticas, no técnicas”, había escrito Ruiz a través de su cuenta de Twitter el pasado 2 de diciembre.

No obstante, este 6 de diciembre Migración Colombia alertó por personas que llegaban a Colombia presentando síntomas de covid-19. “Ojo con tener falsos convencimientos. Cuando una persona tiene una prueba negativa, eso no quiere decir que de pronto no pueda tener el virus, hay que ser un poco más cuidadosos con los demás (...) Hemos detectado en vuelos personas que han llegado enfermas, hemos detectado personas que han llegado a clínica, eso no es responsable”, aseguró Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.